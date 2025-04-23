В медицинских учреждениях Владимирской области откроются отдельные кабинеты, где будут выдавать рецепты на льготные лекарства. Пока проект запущен в пилотной версии во владимирской

В медицинских учреждениях Владимирской области откроются отдельные кабинеты, где будут выдавать рецепты на льготные лекарства. Пока проект запущен в пилотной версии во владимирской центральной поликлинике на Ново-Ямском переулке. О реформации порядка выдачи льготных лекарств сообщили в Медицинском информационно-аналитическом центре. Елена Овчинникова, главный врач центральной поликлиники г. Владимира Первый кабинет открылся на базе Центральной поликлиники в