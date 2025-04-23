С 1 сентября этого года без сдачи ЕГЭ выпускники колледжей смогут поступить в вузы только на похожие с уже полученными специальностями. Соответствующий закон подписал Владимир Путин,

С 1 сентября этого года без сдачи ЕГЭ выпускники колледжей смогут поступить в вузы только на похожие с уже полученными специальностями. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, сообщает председатель ЗС области Ольга Хохлова. Ранее студент, который окончил колледж, техникум или училище и получил образование, например педагога, мог без ЕГЭ попасть в вуз на любую другую специальность