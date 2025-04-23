Подрядчик ООО «Век», который занимался восстановлением драмтеатра после пожара, выполнил работы так, что возбуждено уголовное дело. А сам ремонт теперь придется переделывать. Власти ищут

Подрядчик ООО «Век», который занимался восстановлением драмтеатра после пожара, выполнил работы так, что возбуждено уголовное дело. А сам ремонт теперь придется переделывать. Власти ищут нового подрядчика на сайте Госзакупок. На проведение работ выделен 271 миллион рублей. Фактически организации придется провести новый ремонт, а не просто устранить недоделки. Так, в документации указано, что подрядчик должен будет