Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Детонация снарядов в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области продолжается.Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Он провел утреннее заседание Оперштаба. В Киржачском районе введен режим ЧС, частично перекрыты дороги.Напомним, что возгорание на территории складов в воинской части произошло вечером во вторник, 22 апреля. Далее начали взрываться снаряды. Жителей ближайших населенных пунктов пришлось эвакуировать. Они провели ночь в пунктах временного размещения.В результате ЧП пострадали четыре человека. Подробности — .