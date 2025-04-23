Пожар на территории военной части произошел вечером 22 апреля. Он привел к детонации боеприпасов.

Во Владимирской области жители рассказали о взрывах, которые происходили в Киржачском районе вечером 22 апреля. Из окон жилых домов в отдалении было видно пламя, в воздухе стоял дым. С очевидцами пообщался корреспондент .Пытались не паниковать«Хлопки не утихали со вчерашнего вечера. Звуковая волна была такой силы, что у меня дома сорвало гребенку, которая держит оконную раму», — рассказала местная жительница Маргарита.На территории воинской части в Киржачском районе произошел пожар, который привел к детонации боеприпасов. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ. После власти ввели режим ЧС, а также жителей семи населенных пунктов поблизости и 12 дачных поселков. Люди провели ночь в пункте временного размещения.«Была солнечная погода, но синоптики прогнозировали дождь. Поэтому когда в первый раз громыхнуло, я подумала, что началась гроза. Но какая гроза, если на небе нет туч? Затем я услышала крики и повалил сильный дым», — рассказала Светлана Николаевна.Женщина находилась на дачном участке в деревне Корытово, она расположена примерно в двух-трех километрах от Киржача.В самом административном центре эвакуацию не проводили. Пенсионерка Юлия Дмитриевна живет на пятом этаже в центре города. По ее словам, первые хлопки прозвучали около 17 часов.«Был дым, видела пламя в темноте. Конечно, было страшно, начали созваниваться с родственниками. Главное в такой ситуации — не паниковать», — добавила женщина.Сейчас в городе спокойно. В пунктах временного размещения находятся около 500 человек.«Люди размещены комфортно. Кто-то находится целыми семьями, кто-то приезжал по одному. Есть пожилые люди, маломобильные, дети. Рядом работает пункт выдачи с гуманитарной помощью», — vlad.aif.ru координатор по экспертно-проектной работе «Народного фронта» по Владимирской области Юлия Варакина.Зона ЧСВо второй половине дня 23 апреля Оперативный штаб установил границы зоны ЧС. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.«Чрезвычайная ситуация муниципального характера, уровень реагирования — местный. Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется», — поделился глава региона.То есть взрывы на территории воинской части до сих пор продолжаются. Говорить о возвращении эвакуированных жителей в свои дома или возобновлении работы предприятий пока рано. 24 апреля школы и детские сады в Киржачском районе также останутся закрытыми.37 населенных пунктов остали без газа. Кроме того, в Киржачском районе отключили воду и отопление.«Барсово пострадало больше всех. Поручил администрации района совместно с военными сформировать бригады по восстановлению повреждённых домов», — добавил Авдеев.Напомним, что в результате ЧП . Трое из них госпитализированы, один лечится в домашних условиях. Информация об их состоянии уточняется.Редакция следит за ходом событий.