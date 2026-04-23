24 апреля пройдет уже восьмой «Диктант Победы» — масштабная патриотическая акция от «Единой России». В этом году мероприятие особенно значимо: его посвятили 130‑летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова.Участников ждут вопросы не только о Жукове, но и о других выдающихся советских полководцах, юбилейных датах 2026 года, а также отдельный блок — о тематике СВО.Поучаствовать может каждый: организаторы подготовили более 36 тысяч площадок по всему миру. Написать диктант получится в самых неожиданных местах — на передовой, на Международной космической станции, нефтяных платформах, полярных станциях, в аэропортах, прямо на борту самолёта и, конечно, онлайн.Во Владимирской области откроют около 300 площадок — в школах, вузах, техникумах, библиотеках и музеях.Участвовать можно очно или дистанционно: для этого нужно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Там же есть тренировочные тесты — с их помощью можно подготовиться к основному заданию.«Присоединяйтесь к «Диктанту Победы»! Проверьте свою историческую грамотность и отдайте дань уважения нашим предкам и современным героям», — призвал к участию депутат Игорь Игошин.