Это кинособытие входит в цикл кинонедель, который организует Киноцентр при поддержке Министерства культуры Владимирской области.Фестиваль запланирован на 24–27 апреля и предложит показы и творческие встречи.В числе гостей — Кирилл Халецкий, режиссер киностудии «Беларусьфильм», Ирина Маслова, режиссер Пензенского центра культурного развития «Дом офицеров» и соавтор документального фильма «Приказано жить», а также участники народного ансамбля Республики Беларусь «Вязанка».Показы и встречи состоятся во Владимире, Покрове, Меленках, Александрове, Киржаче, Юрьеве‑Польском, а также в Собинском, Кольчугинском и Ковровском муниципальных округах.