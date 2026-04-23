Прогноз погоды на 23 апреля.

23 апреля во Владимире и области ожидается непрерывный дождь.Синоптики Gismeteo предупреждают об ухудшении погоды: регион зальет осадками.Утром температура около +4°C, днем примерно +6°C, к вечеру снова опустится до +4°C.С 6:00 до полуночи прогнозируют значительные осадки — около 9,4 мм, что составляет почти четверть месячной нормы.Ветер усилится, порывы будут достигать примерно 7 м/с. Атмосферное давление пониженное — 728–732 мм рт. ст., это может ощущаться метеозависимыми людьми.Геомагнитная обстановка останется спокойной: индекс возмущений 1–2 балла.Ранее мы сообщали, что пару дней назад регион заметало снегом: 20 апреля сугробы появились в Меленковском и Гусь-Хрустальном районах, в Гороховце и Коврове. 21 апреля снег выпал во Владимире и Кольчугино.