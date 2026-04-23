Победители получили шанс изучить технологии и бизнес‑подходы на реальных предприятиях.

С 20 по 30 апреля финалисты конкурса «Душа России. ПроСмыслы» посетили ведущие предприятия народно‑художественных промыслов Владимирской области — «Владимиро‑Суздальские узоры» и «Мстерский ювелир», где пообщались с мастерами и обменялись практическими наработками.Мероприятие прошло в рамках плана, посвященного Году народного единства. Его задача — создать условия для разработки и продвижения инновационных проектов, которые укрепят позиции российских исторических производств на международной арене.В ходе творческого отбора 17 команд Финансового университета при Правительстве РФ представили жюри комплексные проекты, посвященные традиционным российским производствам. Победители получили возможность выехать на избранные производства для глубокого изучения опыта.Организаторами конкурса выступили Дом народов России и Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Фонда «Инносоциум», Благотворительного фонда «Система» и Финансового университета при Правительстве РФ.