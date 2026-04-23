Губернатор навестил ветерана Виктора Николаевича Титова.

Накануне Дня Победы губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил ветерана Великой Отечественной войны Виктора Николаевича Титова.Студентом он ушел на фронт: после полутора месяцев в учебном лагере под Пензой Титов сразу попал на Сталинградский фронт. Через четыре дня боев из двух дивизий почти не осталось солдат. В том сражении он был дважды тяжело ранен и выжил благодаря однополчанину из Казахстана, который донес его до санитарного пункта.С детства Титов увлекался живописью: срисовывал иллюстрации из газет и книг, а во Владимирском энергомеханическом техникуме вступил в кружок изобразительного искусства. В госпитале он писал портреты раненых, на службе оформлял учебные полигоны, а после войны навсегда связал свою жизнь с творчеством.Художник передал владимирцам значительную коллекцию работ — его картины поступили в Центр изобразительного искусства и пополнили региональные фонды.Авдеев поблагодарил Виктора Николаевича за все, что ветеран сделал для России и для Владимирской области.