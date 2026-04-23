Двое самбистов из Коврова, представляющих Владимирскую область, успешно выступили на первенстве Европы по самбо. Турнир собрал более 350 спортсменов из 23 стран в сербском городе Нови-Сад. Об этом сообщили в Минспорта региона. Максим Иванюк завоевал серебряную награду в весовой категории до 53 килограммов, а Макар Барсуков привез домой бронзу в весовой категории до 79 килограммов.