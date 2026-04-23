В нескольких городах Владимирской области массово обрезают деревья почти «на пенек», и это вызывает возмущение жителей.Коммунальщики утверждают, что так стимулируют рост кроны и проводят санитарную обрезку, но горожане называют метод варварским и бессмысленным.На этой неделе в сети появились фото с улицы Еловой, где обрубленные стволы жители сравнили со Стоунхенджем.Похожая обрезка отмечена у швейной фабрики и на улице Куйбышева, 54.В комментариях люди жалуются на пни вместо деревьев, больше пыли, недостаток тени и гибель зеленых насаждений из‑за нарушений норм.Местные власти обещают проверить соблюдение технологии обрезки.