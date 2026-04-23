Проверка инициирована по жалобам жителей поселка.

Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила обращения жителей поселка Золотуха о ненадлежащем состоянии моста через реку Пекша.По решению суда 2020 года 17-метровый мост, ранее бесхозяйный, признан муниципальной собственностью.На данный момент проезжая часть моста имеет существенные повреждения, а перила деформированы, что не соответствует требованиям безопасности.Техническое обследование сооружения и расчет пропускной способности нижних труб на период паводка не проводились.По итогам проверки прокурор внес представление главе муниципалитета и взял устранение нарушений на личный контроль.