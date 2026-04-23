Решение суда пока не вступило в законную силу.

Прокуратура Владимирской области добивается возврата в областной бюджет почти 1,2 млн руб., выплаченных по контрактам, заключенным с нарушением законодательства.Проверка закупок у единственного поставщика показала: в 2023 году МБУ округа Муром «Благоустройство» в один день заключило два контракта с одной компанией на поставку лавочек и урн на общую сумму чуть менее 1,2 млн руб. Обязательства по договорам выполнены полностью, подрядчик получил оплату.Разделив закупку на два договора с ценой ниже 600 тыс. руб., учреждение избежало конкурентной процедуры, что нарушило требования закона о контрактной системе.Арбитражный суд поддержал позицию прокуратуры, признал договоры недействительными и обязал компанию вернуть полученные в счёт оплаты средства в полном объёме.