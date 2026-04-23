Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе вместе с учителем, так и самостоятельно на сайте проекта.

23 апреля во Владимире в Информационном центре атомной энергии в рамках всероссийского проекта пройдет открытый «Урок цифры» под названием «Как кодить на квантах» для учеников 7–11 классов региона. Урок проведут совместно министерства образования и цифрового развития Владимирской области.Участники узнают, как устроено квантовое программирование и почему оно становится ключевым направлением в технологиях будущего. Особый упор сделают на практические задания. Учеников предложат игровые тренажеры для проверки знаний о квантовых вычислениях, сравнения классических и квантовых логических схем и работы с облачными платформами.Проект реализуют АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных».