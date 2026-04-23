Руководство отметило достижения учреждений и обозначило задачи по повышению качества работы и соблюдению режима.

В УФСИН по Владимирской области подвели итоги деятельности территориального органа уголовно-исполнительной системы за первый квартал 2026 года.Отчет охватил оперативно-режимные службы, кадровое обеспечение, службу охраны и производственный сектор.Лучшей исправительной колонией признана ИК‑3 во Владимире. Второе место заняла ИК‑4 в Вязниках, третье — ИК‑7 в поселке Пакино.Среди следственных изоляторов первое место у СИЗО‑1 во Владимире, второе — у СИЗО‑3 в Кольчугино, третье — у Т‑2 во Владимире.