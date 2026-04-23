Дело направлено в Меленковский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Муромского района, обвиняемого в попытке дать взятку начальнику ФКУ ИК №10 УФСИН по Владимирской области.Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по ч.2 ст.291 УК РФ (дача взятки в значительном размере).Следствие установило, что с 9 июля обвиняемый отбывал принудительные работы в изолированном участке при ИК‑10 за повторное управление в пьяном виде (ч.2 ст.264.1 УК РФ).После вынесенного выговора, препятствовавшего УДО или замене наказания, осужденный решил дать взятку.6 ноября он лично передал 30 тыс. руб. должностному лицу. Передача зафиксирована в ходе оперативного мероприятия.