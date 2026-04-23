Пешеходный мост на Покровской улице в Суздале снова соединяет берега Каменки. Его разрушило весеннее половодье, а восстановили благодаря помощи автономной некоммерческой организации «Друзья Суздаля», сообщили в городской администрации. Напомним, 3 апреля из-за резкого подъема воды мост разорвало пополам, а половинки прибило к берегам. Это происходит почти каждый год. Обычно лавы (так в Суздале называют небольшие