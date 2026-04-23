В пресс-службе «Горьковской железной дороги» сообщают о том, что в майские праздники через Владимир будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда №723 «Ласточка». Из Нижнего Новгорода десятивагонный состав отправится 1 мая в 04:32 и прибудет в Москву в 09:09. Из столицы России поезд отправится 3 мая в 21:15 и прибудет в Москву в 01:20 следующего дня.