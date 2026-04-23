Владимирская область всерьез взялась за профилактику лесных и ландшафтных пожаров — 22 апреля в пресс‑центре регионального правительства прошел брифинг на эту тему. В нем участвовали представители министерства лесного хозяйства и МЧС.Пожароопасный сезон во Владимирской области стартовал 15 апреля и продлится до середины октября. Сейчас обстановка спокойная: класс пожароопасности — 1,3 (максимальный — 5‑й класс).К сезону уже подготовились: по всей области работают 30 лесопожарных станций, укомплектованных штатом пожарных и более чем 200 единицами техники.За обстановкой в лесах следят тщательно. 150 мобильных групп Владимирского лесхоза дежурят ежедневно. Идет видеомониторинг — он уже доказал свою эффективность. С воздуха территорию патрулирует самолет Cessna‑172 компании «Скайрус»: утверждены два маршрута общей протяжённостью 649 км.Такая бдительность не случайна: в прошлом году зафиксировали 568 ландшафтных пожаров. Сейчас, с начала сезона, уже произошло 35 возгораний сухой растительности — в большинстве случаев виноваты люди.Яркий пример — случай в Юрьев‑Польском округе 15 апреля: там пожар случился из‑за детской шалости. Ребята подожгли сухую траву, но не сбежали, а остались на месте и признались в содеянном. Теперь этот случай рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.