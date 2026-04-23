Режим опасности пока не снят.

Третьи сутки подряд в регионе действует режим опасности атаки беспилотников. Сигнал был объявлен вечером 22 апреля и до сих пор не снят.По официальным данным, сбития дронов над Владимирской областью в последние дни не зафиксировано. Между тем, в ночь на 23 апреля российские ПВО уничтожили 154 украинских беспилотника над несколькими регионами страны.Последний раз атака БПЛА на Владимирскую область произошла 7 апреля. Тогда ВСУ атаковали Александровский округ, и один из беспилотников попал в жилой дом, унеся жизни родителей и их сына. Мальчику исполнилось 12 лет всего за день до трагедии. Его младшей 5-летней сестре удалось спастись, а старшая дочь была в колледже во Владимире.