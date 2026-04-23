Мемориальный «Поезд Победы» отправится из Нижнего Новгорода 24 апреля.

В рамках празднования 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мемориальный «Поезд Победы» пройдет по Горьковской железной дороге.Состав отправится из Нижнего Новгорода 24 апреля и за две недели остановится почти на 30 станциях, в том числе в населенных пунктах Владимирской области.Поезд прибудет во Владимир 27 апреля в 8:50, в Гусь-Хрустальный в 12:19 и на станцию Вековка в 21:00. 28 апреля он остановится в Муроме в 8:30.На каждой станции поезд будет стоять около 40 минут. За это время посетители смогут посмотреть иммерсивную выставку о подвиге советского народа.В поезде — шесть платформ с военной техникой, два вагона‑теплушки с полевой кухней и тематическая экспозиция быта. Во главе состава — паровоз серии Л.В 2025 году поезд посетил 11 регионов и 47 станций, где его посмотрели около 270 тысяч человек.Первый «Поезд Победы» на Горьковской дороге прошел в 2005 году к 60‑й годовщине Победы.