Диктант пройдет 24 апреля в 11:00.

Во Владимирской области готовятся провести Диктант Победы — масштабную международную патриотическую акцию.В области зарегистрировано 301 площадка, тогда как в прошлом году их было 256.Для участия откроют пять площадок: во ВЮИ ФСИН, во ВлГУ, в филиале РАНХИГС, в штабе общественной поддержки и на территории Патриаршего сада.Параллельно пройдет акция «Письмо Герою»: письма и открытки, адресованные бойцам СВО, при поддержке Почты России и Минобороны будут доставлены адресатам.В 2025 году в акции приняли участие более 2,75 млн человек из 89 регионов РФ и 97 зарубежных стран.В этом году участникам предложат ответить на 25 вопросов за 45 минут. Тест приурочен к 85‑летию начала Великой Отечественной войны и к 130‑летию со дня рождения маршала Георгия Жукова.