Во Владимире сотрудники ЦУГД начали обновлять дорожную разметку. 22 апреля рабочие восстанавливали пешеходные переходы и стоп-линии перед перекрестами на улице Горького, параллельно вторая

Во Владимире сотрудники ЦУГД начали обновлять дорожную разметку. 22 апреля рабочие восстанавливали пешеходные переходы и стоп-линии перед перекрестами на улице Горького, параллельно вторая бригада специалистов наносила реверсивные линии на мосту через Клязьму. Так как разметку наносят с помощью термопластика, работы ведутся только в том случае, если температура воздуха составляет не ниже 10 градусов тепла. Линии