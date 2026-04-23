Зрителям покажут 24 постановки разных жанров.

IV Международный театрaльный фестиваль камерных и моноспектаклей «Театр. Территория единения» состоится во Владимире с 12 по 25 мая, сразу после майских праздников.В программе участвуют театры из Москвы, Санкт‑Петербурга, Челябинска, Петрозаводска, Минска, Бишкека, Кинешмы, Мытищ, Йошкар‑Олы, Махачкалы, Вологды, Элисты и Владикавказа.Показы пройдут на большой и малой сценах Владимирского академического театра драмы и на малой сцене областного театра кукол.Кроме спектаклей запланирована образовательная часть: презентации книг и встречи с актерами.