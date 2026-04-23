Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Владимира.

Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение в отношении 45‑летней жительницы Гусь‑Хрустального района по ч. 3 ст. 159 УК РФ.По данным следствия, с 2022 года женщина работала заместителем директора в супермаркете. Летом 2024 года её племянница временно подрабатывала и была внесена в карточку учета рабочего времени.В ноябре 2025 года, когда племянница уже не работала, обвиняемая отмечала за нее смены и просила переводить зарплату на свои реквизиты, тем самым присвоив средства организации.Женщина признала вину и написала явку с повинной.По части 3 ст. 159 УК РФ злоумышленнице предусмотрено до шести лет лишения свободы.