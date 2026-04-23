Во Владимирской области стартовало VI Всероссийское онлайн‑голосование за объекты благоустройства — принять участие может каждый житель старше 14 лет. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и продлится до 12 июня.Выбрать можно общественные территории для первоочередного благоустройства в 12 муниципальных образованиях: во Владимире (14 объектов), Муроме (6 объектов), Гусь‑Хрустальном (4 объекта), ЗАТО Радужный (4 объекта), Суздале (3 объекта) и ещё в ряде городов и округов региона.Кроме того, жители 7 муниципальных образований — Коврова, Гороховецкого, Гусь‑Хрустального, Кольчугинского, Меленковского, Собинского (Лакинск и Ставрово) и Судогодского округов — будут выбирать дизайн‑проекты для уже определённых к благоустройству пространств.Проголосовать можно двумя способами. На платформе обратной связи «Госуслуги» (zagorodsreda.gosuslugi.ru) — нужно выбрать своё муниципальное образование или с помощью волонтеров.Губернатор Александр Авдеев напомнил, что с 2019 года благодаря выбору жителей в регионе уже благоустроили 358 парков, скверов, пешеходных зон, аллей и набережных. Глава региона призвал земляков участвовать в голосовании: «Голосуйте, следите за переменами и с удовольствием пользуйтесь тем, что делается для вас!»Объекты, которые наберут больше всего голосов, обновят уже в 2027 году. При этом стоит помнить: федеральный проект касается только общественных пространств. Дворы и прилегающие территории во Владимирской области приводят в порядок в рамках губернаторского проекта «Благодвор» — он работает уже третий год.