Не успело британское высшее общество опомниться после роскошной королевской свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, как пошли разговоры о будущих наследниках молодой семьи. Оказалось, что в этой сфере у пары есть некоторые проблемы.

Не успело британское высшее общество опомниться после роскошной королевской свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, как пошли разговоры о будущих наследниках молодой семьи. Оказалось, что в этой сфере у пары есть некоторые проблемы."Герцогиня Сассекская очень хотела бы родить ребенка какможно скорее, но это пока не представляется возможным, так как у нее проблемысо здоровьем по женской линии. Однако, все можно исправить, если пройти лечение.Тем более в распоряжении этой семьи самые лучшие специалисты", – рассказала Dni.Ru .Однако гадалка все же увидела, что у Меган и Гарри будет двое детей. "Одинребенок будет светлый, а второй метис, как Меган. Генетики утверждают, что естьвероятность рождения темнокожего ребенка, но в данном случае я вижу, что белаякровь победит", – с уверенностью заявила она.По словам Саона, у Гарри и Меган действительно очень чистая любовь. Хотя явно не всечлены королевской семьи рады такому союзу. "Жизнь молодой пары точно не будет простой,ведь все ожидали, что Гарри женится на девушке голубых кровей. В ближайшеевремя Меган начнет решать свои проблемы со здоровьем, так что рождениенаследников не за горами", – добавила она.Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.