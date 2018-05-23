Он готов на 66%

Он готов на 66%Администрация отчиталась о строительстве нового ледового дворца на проспекте Ленина. Объект готов на 66%. Срок окончания работа - сентябрь этого года.Подрядчик уже залил фундамент здания, установил каркас и кровлю, завершил монтажные работы внутри комплекса. Для дворца спорта уже купили машины для обрезки и заливки льда. Однако это не значит, что дети смогут начать заниматься в нем с начала учебного года. Сначала работы должны принять в Госстройнадзоре.Напомним, что сейчас в городе нет муниципального ледового дворца, где ребята могут заниматься бесплатно. Изначально таким комплексом должен был стать «Полярис», но его передали в частные руки.