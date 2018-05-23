Звезда сериала Петербургские тайны Ирина Климова рассказала журналистам, что навсегда забросила свою певческую карьеру. В 90-х она пробовала себя в качестве исполнительницы, но, выпустив альбом, поняла, что шоу-бизнес не для нее.

Звезда сериала "Петербургские тайны" Ирина Климова рассказала журналистам, что навсегда забросила свою певческую карьеру. В 90-хона пробовала себя в качестве исполнительницы, но, выпустив альбом, поняла, что шоу-бизнес не для нее."Сейчас я пою, но делаю это в рамках своей драматическойпрофессии – в мюзиклах, например. На эстраде я что-то не прижилась. Несмотря нато, что я очень люблю петь, работать в студии, заниматься аранжировками, образжизни певицы – не совсем мое", – поделилась артистка. Климова призналась – наэстраде ей некомфортно."К сожалению, я сама песни не пишу. Это значит, надо найтисвою композицию, отдать за нее большую сумму денег, потом заплатить за раскрутку,съемки клипа, ротацию. Я поняла, что это все просто не для меня!", – заявила звезда.По словам Климовой, участие в вокальном конкурсе "Голос" быловсего лишь экспериментом без претензий на победу. "Я отдавала себе отчет, чтосоревноваться с молодыми вокалистами шансов почти не было. И потом, несмотря нато, что я неплохо пою, я все-таки драматическая артистка и у меня другой способзвукоизвлечения и подачи, нежели у поп-исполнителей", – поведала исполнительница.Ирина отметила, что благодаря "Голосу" она напомнила о своей персоне,ведь многие уже забыли, что Ирина Климова может петь. "А через год у этоймоей акции появилось неожиданное продолжение. Юра Аксюта, с которым мы необщались 20 лет, а сейчас он является музыкальным продюсером "Первого канала",пригласил меня в программу "Три аккорда". А это тоже был очень хороший проект!" – рассказала Ирина Sobesednik.ru.