Звезда сериала Петербургские тайны Ирина Климова рассказала журналистам, что навсегда забросила свою певческую карьеру. В 90-х
она пробовала себя в качестве исполнительницы, но, выпустив альбом, поняла, что шоу-бизнес не для нее.
Звезда сериала "Петербургские тайны" Ирина Климова рассказала журналистам, что навсегда забросила свою певческую карьеру. В 90-х
она пробовала себя в качестве исполнительницы, но, выпустив альбом, поняла, что шоу-бизнес не для нее.
"Сейчас я пою, но делаю это в рамках своей драматической
профессии – в мюзиклах, например. На эстраде я что-то не прижилась. Несмотря на
то, что я очень люблю петь, работать в студии, заниматься аранжировками, образ
жизни певицы – не совсем мое", – поделилась артистка. Климова призналась – на
эстраде ей некомфортно.
"К сожалению, я сама песни не пишу. Это значит, надо найти
свою композицию, отдать за нее большую сумму денег, потом заплатить за раскрутку,
съемки клипа, ротацию. Я поняла, что это все просто не для меня!", – заявила звезда.
По словам Климовой, участие в вокальном конкурсе "Голос" было
всего лишь экспериментом без претензий на победу. "Я отдавала себе отчет, что
соревноваться с молодыми вокалистами шансов почти не было. И потом, несмотря на
то, что я неплохо пою, я все-таки драматическая артистка и у меня другой способ
звукоизвлечения и подачи, нежели у поп-исполнителей", – поведала исполнительница.
Ирина отметила, что благодаря "Голосу" она напомнила о своей персоне,
ведь многие уже забыли, что Ирина Климова может петь. "А через год у этой
моей акции появилось неожиданное продолжение. Юра Аксюта, с которым мы не
общались 20 лет, а сейчас он является музыкальным продюсером "Первого канала",
пригласил меня в программу "Три аккорда". А это тоже был очень хороший проект!" – рассказала Ирина Sobesednik.ru.