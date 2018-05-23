Футболисты сборной Англии очень беспокоятся за свои семьи и
друзей, которые будут сопровождать их на ЧМ-2018. Игроки боятся столкнуться с проявлениями
расизма в России.
Футболисты сборной Англии очень беспокоятся за свои семьи и
друзей, которые будут сопровождать их на ЧМ-2018. Игроки боятся столкнуться с проявлениями
расизма в России.
Беспокойство игроков сборной передалось и Футбольной
ассоциации Англии. Там пообещали напуганным виртуозам мяча всяческую поддержку
и заверили, что они будут в полной безопасности. Однако до конца убедить
футболистов чиновникам не удалось, те продолжают паниковать.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже
неоднократно заявлял: если и будут расистские проявления во время матчей, то
игроки поддержат друг друга. Кроме того, особо чувствительных успокоит штатный психолог
ассоциации Пиппа Гранж, пишет "Советский спорт".
Интересно, что истерику в команде продолжают нагнетать без
всяких видимых причин. Ранее уже сообщалось, что семьи футболистов сборной
Англии получат охрану на время ЧМ-2018. Причем доставят жен и подруг игроков в
Россию лайнером официальной авиакомпании Футбольной ассоциации Англии – так что
даже сталкиваться со страшными русскими им не придется.
Опасаются футболисты английской сборной и попыток
отравления. Они везут с собой в Россию своих поваров. Продукты у англичан тоже
будут свои – в багаже найдется место для кексов, запеченных бобов, томатного
соуса, шоколада, горчицы и чая.
Матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Матчи плей-офф: 1/8 – с 30 июня по 3 июля, игры 1/4 – 6 и 7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге (10 июля) и Москве (11 июля). 14 июля в Санкт-Петербурге состоится матч за третье место. Финал чемпионата пройдет 15 июля в Москве.