Футболисты сборной Англии очень беспокоятся за свои семьи и друзей, которые будут сопровождать их на ЧМ-2018. Игроки боятся столкнуться с проявлениями расизма в России.

Футболисты сборной Англии очень беспокоятся за свои семьи идрузей, которые будут сопровождать их на ЧМ-2018. Игроки боятся столкнуться с проявлениямирасизма в России.Беспокойство игроков сборной передалось и Футбольнойассоциации Англии. Там пообещали напуганным виртуозам мяча всяческую поддержкуи заверили, что они будут в полной безопасности. Однако до конца убедитьфутболистов чиновникам не удалось, те продолжают паниковать.Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уженеоднократно заявлял: если и будут расистские проявления во время матчей, тоигроки поддержат друг друга. Кроме того, особо чувствительных успокоит штатный психологассоциации Пиппа Гранж, пишет "Советский спорт".Интересно, что истерику в команде продолжают нагнетать безвсяких видимых причин. Ранее уже сообщалось, что семьи футболистов сборнойАнглии получат охрану на время ЧМ-2018. Причем доставят жен и подруг игроков вРоссию лайнером официальной авиакомпании Футбольной ассоциации Англии – так чтодаже сталкиваться со страшными русскими им не придется.Опасаются футболисты английской сборной и попытокотравления. Они везут с собой в Россию своих поваров. Продукты у англичан тожебудут свои – в багаже найдется место для кексов, запеченных бобов, томатногосоуса, шоколада, горчицы и чая.Матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Матчи плей-офф: 1/8 – с 30 июня по 3 июля, игры 1/4 – 6 и 7 июля, полуфиналы в Санкт-Петербурге (10 июля) и Москве (11 июля). 14 июля в Санкт-Петербурге состоится матч за третье место. Финал чемпионата пройдет 15 июля в Москве.