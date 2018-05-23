Директор института судебной медицины Кубы Серхио Рабелль сообщил, что 50 из 111 жертв разбившегося Boeing 737-200 опознаны, в том числе четыре члена мексиканского экипажа.

Директор института судебной медицины Кубы Серхио Рабелль сообщил, что 50 из 111 жертв разбившегося Boeing 737-200 опознаны, в том числе четыре члена мексиканского экипажа. Власти страны продолжают работу по идентификации погибших, передает РИА Новости.Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. Это произошло 18 мая. По данным СМИ, на борту самолета находились 113 человек, 111 из них погибли, две женщины находятся в критическом состоянии.