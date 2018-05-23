Банк УРАЛСИБ в рамках развития премиального направления бизнеса предлагает новые пакеты услуг для клиентов – физических лиц. Линейка Банка пополнилась тремя пакетами: «ПРИОРИТЕТ», ..

Банк УРАЛСИБ в рамках развития премиального направления бизнеса предлагает новые пакеты услуг для клиентов – физических лиц. Линейка Банка пополнилась тремя пакетами: «ПРИОРИТЕТ», «СТАТУС» и «ПРАЙВЕТ».При открытии премиальных пакетов бесплатно производится выпуск карт - Master Card World Black Edition или Visa Infinite Банка УРАЛСИБ в трех валютах: рублях РФ, долларах США и евро. Текущий счет можно открыть в 6 валютах: рублях РФ, долларах США и евро, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.Снятие наличных в банкоматах любых банков на территории РФ при сумме от 3 тысяч рублей осуществляется без комиссии. СМС-информирование предоставляется бесплатно в течение всего срока действия карты. Кроме того, при выезде за рубеж можно оформить страховой полис с покрытием до 1 млн евро. Все пакеты услуг позволяют получать привилегии по программе лояльности УРАЛСИБ | Бонус.В рамках пакета услуг «ПРИОРИТЕТ» клиент может бесплатно выпустить до 7 карт к своим карточным счетам, а также получает возможность бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов по программе Priority Pass (12 раз в год). В рамках программы лояльности УРАЛСИБ | Бонус предусмотрен повышенный кэшбэк на все совершаемые покупки – до 5%, в зависимости от суммы (максимальная сумма возврата – 50 тысяч рублей). На остаток по Накопительному счету начисляется до 6,1% годовых ежемесячно, в зависимости от суммы остатка.Пакет услуг «СТАТУС» – это возможность бесплатно выпустить до 10 дополнительных карт к своему карточному счету, а также бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов по программе Priority Pass (24 раза в год). Предусмотрен повышенный кэшбэк на все совершаемые покупки – до 5%, в зависимости от суммы (максимальная сумма возврата – 50 тысяч рублей). На остаток по Накопительному счету начисляется до 6,2% годовых ежемесячно, в зависимости от суммы остатка.Пакет услуг «ПРАЙВЕТ» позволяет выпускать любое количество карт к своему карточному счету и неограниченное число раз посещать бизнес-залы аэропортов по программе Priority Pass. Кэшбэк на все совершаемые покупки – до 5%, при этом максимальная сумма возврата составляет 100 тысяч рублей. На остаток по Накопительному счету начисляется до 6,3% годовых ежемесячно, в зависимости от суммы остатка.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».