После провала на Евровидении -2018 в рунете не прекращается поиск крайних. Особенно наши граждане гневаются на Юлию Самойлову, не понимая, что ругать надо не беззащитную девушку-инвалида, а трусливо попрятавшихся организаторов ее выступления.

После провала на "Евровидении -2018" в рунете не прекращаетсяпоиск крайних. Особенно наши граждане гневаются на Юлию Самойлову, не понимая,что ругать надо не беззащитную девушку-инвалида, а трусливо попрятавшихся организаторовее выступления.Только ленивый не высказался по поводу номера Самойловой наэтом красочном состязании певцов. Позабыв, что после драки кулаками не машут, из всех щелей вдруг вылезли "мамкиныкритики-аналитики", которые лучше всех в стране знают как нужно делать шоуевропейского уровня.Они-то, конечно, спели бы лучше и выглядели бы краше. Мол,костюм у Юленьки был бедненький, декорации тусклые, бек-вокал слишком громкий и волноваласьпочему-то, глупенькая. И все эти, с позволения сказать, косяки и промахи они повесили на бедную девушку.Однако эти горе-эксперты забывают, что создание любого эстрадногономера – это прежде всего командная работа. Только благодаря слаженным действиягруппы специалистов и получается первоклассное шоу.Продюсеры, которые перед всей страной пообещали подготовить Самойловук "Евровидению", судя по всему, ограничились парой репетиций. А у них, междупрочим, было целых два года, чтобы довести вокал Юлии до идеала. Как говорится,можно и зайца научить курить.Кстати, на сайте change.org появилась петиция с предложением отправить Юлию Самойлову на"Евровидение-2019". Ее автор Виктор Быков просит Первый канал и личноВладимира Путина дать исполнительнице еще один шанс.С мнением неравнодушного Виктора согласен и член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "После "Евровидения2018" осталась какая-то недосказанность. Юлия Самойлова очень волновалась, быловидно, что она не смогла показать все на что способна. Особенно гадкойоказалась ее травля в Сети после конкурса. Каждый человек может оступиться, ноэто не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще одиншанс, уже ранее заявляла об этом, а как известно "Бог троицу любит".Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю",– отметил Вадим."Мне кажется, что в этот раз Самойлова, если получит новыйшанс, будет по-спортивному злее. Надеюсь, что в этом случае песню ей напишутполучше, да и клип сделают побогаче. Другая команда профессионалов будетработать, а значит шанс на победу у нее значительно увеличится. И я очень хочу,чтобы именно Юлия в финале получив за победу "Хрустальный микрофон"громко объявила, что следующее Евровидение пройдет в Севастополе. И это будетсимволично, ведь именно там она проводила свой концерт в день финалаЕвровидения в Киеве", – высказался эксперт.