Едва прибывший из Израиля в Россию Николай Караченцов попал в больницу. Говорят, легендарного артиста сразил вирус.

Едва прибывший из Израиля в Россию Николай Караченцов попал в больницу. Говорят, легендарного артиста сразил вирус.Как компетентно передает телеграм-канал Mash, Николая Караченцова госпитализировали в одну из столичных клиник. Популярный актер подхватил вирус после химиотерапии, которую проходил в Израиле.Материал дополняется