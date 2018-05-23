Зажигательный танец бортпроводника, снятый на видео
восхищенными пассажирами, стремительно набирает популярность в сети. Туристы
после посадки признались, что не верили своим глазам.
Зажигательный танец бортпроводника, снятый на видео
восхищенными пассажирами, стремительно набирает популярность в сети. Туристы
после посадки признались, что не верили своим глазам.
Веселый сотрудник ирландской авиакомпании Ryanair решил в
полете поднять настроение пассажирам самолета, который летел из итальянской
Генуи в английский Борнмут. Член экипажа по имени Паоло внезапно начал
исполнять прямо в проходе между креслами танец под песню Toxic американской
певицы Бритни Спирс.
Импровизированный концерт начался незадолго перед посадкой -
и после того, как туристам раздали напитки. Пассажиры были в восторге.
Это не первый подобный случай в ирландской авиакомпании. Стюарды, к примеру, очень своеобразно объясняют пассажирам технику безопасности при аварии.