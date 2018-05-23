Зажигательный танец бортпроводника, снятый на видео восхищенными пассажирами, стремительно набирает популярность в сети. Туристы после посадки признались, что не верили своим глазам.

Зажигательный танец бортпроводника, снятый на видеовосхищенными пассажирами, стремительно набирает популярность в сети. Туристыпосле посадки признались, что не верили своим глазам.Веселый сотрудник ирландской авиакомпании Ryanair решил вполете поднять настроение пассажирам самолета, который летел из итальянскойГенуи в английский Борнмут. Член экипажа по имени Паоло внезапно началисполнять прямо в проходе между креслами танец под песню Toxic американскойпевицы Бритни Спирс.Импровизированный концерт начался незадолго перед посадкой -и после того, как туристам раздали напитки. Пассажиры были в восторге.Это не первый подобный случай в ирландской авиакомпании. Стюарды, к примеру, очень своеобразно объясняют пассажирам технику безопасности при аварии.