Выходец из СССР и в прошлом деловой партнер адвоката президента США Майкла Коэна предприниматель Евгений Фридман согласился помогать прокуратуре в Нью-Йорке в проведении расследований.

Выходец из СССР и в прошлом деловой партнер адвоката президента США Майкла Коэна предприниматель Евгений Фридман согласился помогать прокуратуре в Нью-Йорке в проведении расследований. Он пошел на сделку со следствием.Бизнесмен, которому принадлежит крупный таксомоторный бизнес в Нью-Йорке, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов в размере 5 миллионов долларов, пошел на сделку со следствием. Он согласился признать себя виновным в том, что не выплатил налогов на 50 тысяч долларов.Первоначально Фридману могло грозить до 25 лет тюремного заключения, теперь же власти согласны, чтобы предприниматель находился под надзором только пять лет. При этом Фридман согласился сотрудничать с прокуратурой по ряду разбирательств на федеральном уровне или на уровне штата, и даже выступить в качестве свидетеля.Американские СМИ предполагают, что такое развитие событий может оказать влияние и на расследование в отношении Коэна, с которым, по некоторым данным, Фридман в течение многих лет занимался бизнесом. Коэна, по данным СМИ, подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.