Голливудская актриса Дженнифер Энистон переживает еще одно
предательство. Второй муж певицы променял ее на бойкую старлетку.
Голливудская актриса Дженнифер Энистон переживает еще одно
предательство. Второй муж певицы променял ее на бойкую старлетку.
После развода Энистон и актера Джастина Теру выплыло
множество нелицеприятных подробностей о Джен. В кулуарах шептались, что Энистон
просто затерроризировала мужа своей ревностью. Якобы, она проверяла его телефон
и требовала подробный отчет о всех передвижениях.
Особенно на чеку она была со своими подругами и приятельницами.
Как выяснилось – не зря. Стоило только Теру съехать от Дженнифер, как его сразу
же начали осаждать молодые актрисы, которые буквально вчера клялись в любви к
своей товарке Энистон.
Тут же к Джастину прибилась певица Селена Гомес. Она, на
минуточку, не раз во всеуслышание заявляла о своей непоколебимой верности
наставнице Энистон. Селена оказывала знаки внимания Джастину, писала ему
вереницы сообщений и постоянно досаждала своим присутствием. Однако любовь
между ними так и не вспыхнула и Теру поспешил избавиться от навязчивой вокалистки.
После экс-супруг заинтересовался еще одной подругой Джен. Теру
просто прилип к 29-летней обладательнице "Оскара" Эмме
Стоун. Они познакомились на съемочной площадке сериала
"Маньяк" и с тех пор не расстаются.
В Сети то и дело появляются их совместные
снимки с различных мероприятий, правда, актеры, выходя на публику, всегда
стараются взять кого-нибудь третьего. И, как бы невзначай, заявляют в соцсетях,
что они всего лишь друзья. Однако препарации смогли поймать их милующимися в
ресторане.
Ходят слухи, что влюбленные не хотят афишировать
свой роман из-за того, что очень боятся Дженнифер. Энистон обладает очень большим
авторитетом в голливудской киноиндустрии и запросто может уничтожить карьеры и экс-супруга,
и теперь уже бывшей подруги.
Для Джен роман бывшего мужа стал сильным ударом, Теру буквально вытер ноги об Энистон. Ведь эта история напомнила актрисе о предательстве Брэда Питта, который также влюбился в партнершу по фильму Анджелину Джоли и бросил Дженнифер.