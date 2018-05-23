Голливудская актриса Дженнифер Энистон переживает еще одно предательство. Второй муж певицы променял ее на бойкую старлетку.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон переживает еще однопредательство. Второй муж певицы променял ее на бойкую старлетку.После развода Энистон и актера Джастина Теру выплыломножество нелицеприятных подробностей о Джен. В кулуарах шептались, что Энистонпросто затерроризировала мужа своей ревностью. Якобы, она проверяла его телефони требовала подробный отчет о всех передвижениях.Особенно на чеку она была со своими подругами и приятельницами.Как выяснилось – не зря. Стоило только Теру съехать от Дженнифер, как его сразуже начали осаждать молодые актрисы, которые буквально вчера клялись в любви ксвоей товарке Энистон.Тут же к Джастину прибилась певица Селена Гомес. Она, наминуточку, не раз во всеуслышание заявляла о своей непоколебимой верностинаставнице Энистон. Селена оказывала знаки внимания Джастину, писала емувереницы сообщений и постоянно досаждала своим присутствием. Однако любовьмежду ними так и не вспыхнула и Теру поспешил избавиться от навязчивой вокалистки.После экс-супруг заинтересовался еще одной подругой Джен. Терупросто прилип к 29-летней обладательнице "Оскара" ЭммеСтоун. Они познакомились на съемочной площадке сериала"Маньяк" и с тех пор не расстаются.В Сети то и дело появляются их совместныеснимки с различных мероприятий, правда, актеры, выходя на публику, всегдастараются взять кого-нибудь третьего. И, как бы невзначай, заявляют в соцсетях,что они всего лишь друзья. Однако препарации смогли поймать их милующимися вресторане.Ходят слухи, что влюбленные не хотят афишироватьсвой роман из-за того, что очень боятся Дженнифер. Энистон обладает очень большимавторитетом в голливудской киноиндустрии и запросто может уничтожить карьеры и экс-супруга,и теперь уже бывшей подруги.Для Джен роман бывшего мужа стал сильным ударом, Теру буквально вытер ноги об Энистон. Ведь эта история напомнила актрисе о предательстве Брэда Питта, который также влюбился в партнершу по фильму Анджелину Джоли и бросил Дженнифер.