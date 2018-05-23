Новый храмовый комплекс включает церковь, здание воскресной школы и хозяйственный блок. На территории комплекса разбит сквер, установлены часовня и беседка.

В новый храм, расположенный в Гусь-Хрустальном, в дар из Греции привезли частицу мощей святителя Николая Чудотворца и старинную икону этого святого.Новый храмовый комплекс включает церковь, здание воскресной школы и хозяйственный блок. На территории комплекса разбит сквер, установлены часовня и беседка.Святитель Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых святых в Русской Православной Церкви. Храм воздвигнут на средства учредителей завода «Гусар» и членов их семей, а также на пожертвования рабочих предприятия и прихожан.