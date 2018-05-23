Международная группа ученых предсказала сроки, когда почти четверть населения Земли будут страдать ожирением. При нынешних тенденциях это произойдет уже к 2045 году.

Международная группа ученых предсказаласроки, когда почти четверть населения Земли будут страдать ожирением. Принынешних тенденциях это произойдет уже к 2045 году.Специалисты изучилиданные о темпах распространения ожирения по всему миру в 2000-2014 годах. Этуинформацию им предоставила Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ). В исследовании учитывался возраст и индекс массы тела людей из разныхстран.Ученыеспрогнозировали, как со временем будет меняться доля людей в каждой категории,а также рассчитали риск сахарного диабета. Изучались и данные об образе жизни,питании и генетическая предрасположенность к заболеванию, сообщается EurekAlert!.Выводы оказались тревожными. Оказалось, что доля страдающихожирением вырастет с 14% в 2017 году до 22% в 2045-м. А у каждого восьмогочеловека на Земле к этому периоду разовьется сахарный диабет второго типа.Ранееамериканские ученые обнаружили микробов,вызывающих ожирение. По мнению исследователей, бактерии семействаClostridiaceae усиливают всасывание жира в процессе перевариванияпищи. Свою гипотезу специалисты доказали на подопытных мышах.А вот ученые из Канадыпришли к выводу, что ожирение может быть и полезным. Медики выявили у пациентовс лишним весом белок, который оздоравливает организм.