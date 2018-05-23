Международная группа ученых предсказала
сроки, когда почти четверть населения Земли будут страдать ожирением. При
нынешних тенденциях это произойдет уже к 2045 году.
Международная группа ученых предсказала
сроки, когда почти четверть населения Земли будут страдать ожирением. При
нынешних тенденциях это произойдет уже к 2045 году.
Специалисты изучили
данные о темпах распространения ожирения по всему миру в 2000-2014 годах. Эту
информацию им предоставила Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ). В исследовании учитывался возраст и индекс массы тела людей из разных
стран.
Ученые
спрогнозировали, как со временем будет меняться доля людей в каждой категории,
а также рассчитали риск сахарного диабета. Изучались и данные об образе жизни,
питании и генетическая предрасположенность к заболеванию, сообщается EurekAlert!.
Выводы оказались тревожными. Оказалось, что доля страдающих
ожирением вырастет с 14% в 2017 году до 22% в 2045-м. А у каждого восьмого
человека на Земле к этому периоду разовьется сахарный диабет второго типа.
Ранее
американские ученые обнаружили микробов,
вызывающих ожирение. По мнению исследователей, бактерии семейства
Clostridiaceae усиливают всасывание жира в процессе переваривания
пищи. Свою гипотезу специалисты доказали на подопытных мышах.
А вот ученые из Канады
пришли к выводу, что ожирение может быть и полезным. Медики выявили у пациентов
с лишним весом белок, который оздоравливает организм.