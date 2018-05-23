РЖД планирует создать черный список, в который попадут пассажиры, хулиганящие в поездах.

РЖД планирует создать черный список, в который попадут пассажиры, хулиганящие в поездах. Дебоширы будут заноситься в перечень на год, затем ограничения будут сняты до следующего инцидента. Новые меры еще требует доработки, поэтому пока не известны, сказал гендиректор компании Олег Белозеров. Сейчас аналогичный закон действует в самолетах. Он вступил в силу год назад. В соответствии с ним людям, которые нарушают правила авиаперевозок, например, буянят в аэропорту, грозит срок до семи лет колонии и штраф.