Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич убежден, что Крымский мост, как и сам Крым, принадлежит Украине. Он выразил уверенность, что мост не станет помехой на пути украинских судов, которые будут заходить в украинские порты в Азовском море.

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич убежден, что Крымский мост, как и сам Крым, "принадлежит" Украине. Он выразил уверенность, что мост не станет помехой на пути украинских судов, которые будут заходить в украинские порты в Азовском море."Тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили", — заявил Шуфрич.Официальный Киев продолжает настаивать, что полуостров — "временно оккупированная" украинская территория.