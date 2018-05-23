Европейские ученые провели любопытное исследование. Они выяснили связь между продолжительностью сна в будни и выходные дни и риском ранней смерти.

Европейские ученые провели любопытноеисследование. Они выяснили связь между продолжительностью сна в будни и выходныедни и риском ранней смерти.Исследование проводилось на протяжении 13 лет. Специалисты за этовремя успели пронаблюдать за 38 тысячами шведов.пришли к выводу, что в выходные менее пяти часов для людей младше 65 лет повышает рискв полтора раза – по сравнению с теми, кто спал по семьсообщает Примечательно, что спать дольше тожене возбраняется, поскольку сон в течение более чем девяти часов рисксмерти не повысил.За время исследования изжизни ушли 3234 участника. Больше всего из них умерли от онкологии (1515человек). Еще 1017 респондентов скончались от сердечно-сосудистых . Авот связи между смертностью и продолжительностью сна у людей старше65 лет выявить не удалось.