Депутаты внесли изменения в бюджет, и выделили деньги на дороги. В Белом Доме прошло внеочередное заседание Законодательного Собрания. Бюджет увеличивается за счёт дополнительных налоговых поступлений. На 370 миллионов рублей увеличатся доходы регионального дорожного фонда. И дополнительные 26 миллионов принесёт налог на имущество организаций.

Депутаты внесли изменения в бюджет, и выделили деньги на дороги. В Белом Доме прошло внеочередное заседание Законодательного Собрания. Бюджет увеличивается за счёт дополнительных налоговых поступлений. На 370 миллионов рублей увеличатся доходы регионального дорожного фонда. И дополнительные 26 миллионов принесёт налог на имущество организаций. Дело в том, что у трёх предприятий закончился период налоговых льгот. Отсюда и увеличение поступлений от налога на имущества - за четыре месяца на 11 процентов.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания: "Для привлечения дополнительных инвесторов бюджет области даёт дополнительные преференции и налоговые льготы нашим крупным предприятиям и крупным инвесторам, которые приходят во Владимирскую область. Налоговая льгота даётся на период окупаемости данного объекта. И на сегодняшний день такой период наступил у трёх крупных предприятий. И они начали платить уже полное количество налогов в бюджет. За счёт этого мы получили дополнительные налоги на имущество в размере более 26 миллионов рублей. И плюсом ещё дополнительные налоговые поступления от транспортного налога - 370 миллионов".Вот эти денежные средства сегодня депутаты ЗакСобрания направили на ремонт и строительство дорог Владимирской области. Причём, часть из них - на селе. И реконструироваться будут по инициативе граждан.