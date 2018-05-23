Стали известны подробности жизни девушки из Апатитов, ставшей известной после прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Родные и друзья рассказали о том, о чем мечтала в больнице Дарья.

Стали известны подробности жизни девушки из Апатитов, ставшей известнойпосле прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Родные и друзья рассказали отом, о чем мечтала в больнице Дарья.Скончавшаяся 22мая в столичном институте имениГерцена жительница Мурманской областизапомнилась россиянам после диалога с главой государства 15 июня. Девушка боролась с IV стадией рака в условиях практически полного отсутствияквалифицированной медицинской помощи, носилы оказались не равными.История Даши тронула миллионы людей. До последнего всеверили, что произойдет чудо, что вскоре ее маленькая дочка опять будет рядом смамой.Даша раноосталось сиротой – ее мама умерла, а об отце практически ничего не известно. Еерастил старший брат, а после 18 лет она уже стала жить самостоятельно и вскореродила дочурку. Отец ребенка принимать участие в судьбе малышки отказался.По словамподруги девушки Светланы Морозовой, Даша всегда была веселым и жизнерадостнымчеловеком и очень заразительно смеялась. Когда дочка немного подросла, Дарьявышла на работу. Сначала она трудилась кондуктором, а затем стала продавцом водном из местных магазинов.С ребенкомей помогала тетя Любовь Тулупова, которая теперь станет опекуном девочки, передает "Московский комсомолец". "Всеначалось абсолютно на ровном месте. У Дашки ни с того ни с сего заболела спина.Ничто не помогало, поэтому она решила идти к врачу", – вспомнила другаяприятельница девушки Мария. А дальше была история болезни Даши известна: ейпоставили неверный диагноз, из-за чего было упущено драгоценное время.Диагноз "рак"для Стариковой был шоком, но она решила бороться до конца. "Она всегда оченьлюбила жизнь, умела радоваться мелочам, вещам, на которые многие другие простоне обращают внимания", – рассказала подруга Даши.Практическисразу после обращения к Владимиру Путину Дарью перевезли на лечение в Москву,где ее пытались спасти лучшие онкологи страны. "Сначала ее сообщения былисовсем безнадежные, казалось, она не верила, что что-то уже может помочь. Нопосле операции, перед Новым годом, мне показалось, что у нее появилась надеждана выздоровление. Она писала, что стала набирать вес, чувствует себя лучше идаже начала строить планы. Все думала, как приедет к дочке на праздник сподарками", – поделилась подруга.По словамдальней родственницы Даши, она мечтала о том, как 1 сентября поведет дочурку впервый класс. Но коварная болезнь победила… Дарью Старикову похоронят в родныхАпатитах.