Единая Россия должна развиваться, а не
бронзоветь. Об этом на встрече с президентом заявил секретарь генсовета партии
Андрей Турчак.
"Единая Россия" должна развиваться, а не
бронзоветь. Об этом на встрече с президентом заявил секретарь генсовета партии
Андрей Турчак.
Владимир Путин и Андрей Турчак побеседовали в Санкт-Петербурге.
Политики говорили о подготовке к предстоящим выборам. Глава государства призвал
"Единую Россию" в процессе подготовки к выборам в Госдуму 2021 года
активнее работать по решению проблем граждан, нацелив на это всю партийную
работу.
"Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в
Госдуму – это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которых
ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет
нацелена вся партийная структура", – сказал президент.
В свою очередь Турчак заявил о том, что партия не должна
бронзоветь, а должна развиваться и адекватно отвечать на запросы граждан. По
его словам, с этой целью "Единая Россия" провела 21 мая Всероссийскую конференцию
"Направление 2026", на которой были определены дальнейшие шаги партии по
обновлению.
"В настоящий момент "Единая Россия" проводит подготовку к
сентябрьской избирательной кампании. В сентябре в России пройдут выборы разного
уровня в 42 регионах страны, предстоит распределить более 1200 мандатов. Затем партия
начнет готовиться к проведению избирательной кампании в Госдуму 2021 года", – сказал
Турчак.
Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единый
день голосования. Почти в 50 регионах будут выбирать высших должностных лиц,
депутатов местных парламентов, глав административных центров. В этот день также
состоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным
избирательным округам.
"Единая Россия" – единственная партия в стране,
которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых
предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 году
на региональном уровне.