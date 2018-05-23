Единая Россия должна развиваться, а не бронзоветь. Об этом на встрече с президентом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Единая Россия" должна развиваться, а небронзоветь. Об этом на встрече с президентом заявил секретарь генсовета партииАндрей Турчак.Владимир Путин и Андрей Турчак побеседовали в Санкт-Петербурге.Политики говорили о подготовке к предстоящим выборам. Глава государства призвал"Единую Россию" в процессе подготовки к выборам в Госдуму 2021 годаактивнее работать по решению проблем граждан, нацелив на это всю партийнуюработу."Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании вГосдуму – это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которыхждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будетнацелена вся партийная структура", – сказал президент.В свою очередь Турчак заявил о том, что партия не должнабронзоветь, а должна развиваться и адекватно отвечать на запросы граждан. Поего словам, с этой целью "Единая Россия" провела 21 мая Всероссийскую конференцию"Направление 2026", на которой были определены дальнейшие шаги партии пообновлению."В настоящий момент "Единая Россия" проводит подготовку ксентябрьской избирательной кампании. В сентябре в России пройдут выборы разногоуровня в 42 регионах страны, предстоит распределить более 1200 мандатов. Затем партияначнет готовиться к проведению избирательной кампании в Госдуму 2021 года", – сказалТурчак.Напомним, что 9 сентября 2018 года в России пройдет единыйдень голосования. Почти в 50 регионах будут выбирать высших должностных лиц,депутатов местных парламентов, глав административных центров. В этот день такжесостоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатнымизбирательным округам."Единая Россия" – единственная партия в стране,которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытыхпредварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 годуна региональном уровне.