Партконференция Направление 2026 показала, что Единая Россия – это открытая и по-настоящему народная партия, которая работает на опережение и успешно реагирует на стратегические вызовы. Свою оценку деятельности единороссов дал политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По словам эксперта, одно из важнейших направлений работы ЕР – обновление партии, которое было анонсировано еще в прошлом году по инициативе секретаря Генерального совета Единой России Андрея Турчака.

Партконференция показала, что"Единая Россия" – это открытая и по-настоящему народная партия,которая работает на опережение и успешно реагирует на стратегические вызовы.Свою оценку деятельности единороссов дал политолог, генеральный директорАгентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По словамэксперта, одно из важнейших направлений работы "ЕР" – обновлениепартии, которое было анонсировано еще в прошлом году по инициативе секретаряГенерального совета "Единой России" Андрея Турчака.Внутрироссийские и международные тенденциитребуют от любой политической силы гибкости и оперативной реакции на острые проблемы,а также их решения с вовлечением максимально широких слоев избирателей, полагает аналитик. По словам Орлова, "Единая Россия" – это открытая партия, причемкак по отношению к собственным активистам на местах, так и к общественности.Эксперт напомнил, что в конце 2017 года единороссы сделали ставку на максимально открытую модель праймериз. По его словам, в них принималиучастие даже те, кто выступал в роли протестных лидеров на местах. К примеру,Игорь Востриков в Кемерово.Орлов отметил, что в рамках конференции"Направление 2026" прозвучали новые идеи, которые позволят расширятьоткрытость "ЕР". Сам политолог выступил с инициативой ввестивнутрипартийную систему оценки деятельности законодателей разных уровней,причем в оценке должны обязательно участвовать первичные отделения."Единая Россия" уже сделала немало шагов, чтобы стать"партией вовлеченных", предлагающей разным группам сторонников свои проекты иформы активности", – сказал политолог.Он подчеркнул, что партия стремится быть молодой по своемусоставу силой, чему способствует множество социальных лифтов для молодых людейиз регионов, которые хотят проявить себя в роли партийных активистов,парторганизаторов или публичных политиков.В этом плане прекрасной возможностью для молодежи являетсямасштабный проект "ПолитСтартап", в рамках которого Орлов былпривлечен в качестве наставника. По его словам, проект доказал своюэффективность. "Это направление предлагается расширять и организоватьпостоянно действующий кадровый проект для привлечения новых молодых людей впартию", – сказал эксперт. Он уверен: это может стать значительнымпреимуществом "ЕР" в условиях смены политических поколений.Кроме того, Орлов выступил с инициативой проекта"Индикатор", который позволит быстро и эффективно использоватьфинансовые и организационные ресурсы всеми партийными подразделениями.Еще одно важное направление работы "ЕР" -цифровизация. "И это не дань моде, а работа на перспективу", -полагает эксперт.По его словам, по этой теме на партконференции такжепрозвучало немало инициатив. К примеру, было предложено внедрить систему прогнозированияобщественно-политической ситуации и социального самочувствия в регионах,провести отработку и внедрение технологии дистанционного голосования, включаяволеизъявление на праймериз."Это повышает и конкурентоспособность "ЕР" – в любой момент предложить гражданам наиболееадекватное предложение из возможных, как в ходе федеральных и региональныхизбирательных кампаний, так и реагируя на запросы локальной повестки", -пояснил Орлов. Политолог подчеркнул, что в этом направлении действуют старые исоздаются новые проекты партии. Он напомнил, что в ходе конференциипремьер-министр, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев поддержалинициативу секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака о запускепроекта "Чистая страна" для мониторинга состояния окружающей среды всубъектах Федерации.В целом, отметил Орлов, единороссы предлагают адекватныйответ на те вызовы, которые стоят перед страной сегодня. Это обновление элит,технологический прорыв и многое другое."В отечественной политическойсистеме "Единая Россия" является важным институтом, позволяющим выстраиватькоммуникацию между Владимиром Путиным и тем большинством, на которое онопирается", – резюмировал аналитик.Напомним, в Москве 21 мая прошла партийная конференция"Направление 2026". Представители "Единой России" из регионов участвовали в работе трех дискуссионных площадках. В числеучастников были законодатели различных уровней, лидеры фракций в региональныхпарламентах, секретари отделений.В ходе подготовки к мероприятию в субъектах Федерации прошелсбор предложений по реализации послания президента Владимира ПутинаФедеральному собранию и по вопросу модернизации партии. Он осуществлялся в дваэтапа – сначала прошли дискуссии на межмуниципальном уровне, а затем – нарегиональном.Итоги "Направления 2026" являются ориентиром вработе и в то же время мандатом на запуск определенных изменений, заявил заявилсекретарь Генерального совета "ЕР" Андрей Турчак. Он отметил, что вобсуждениях принимали участие около 30 тысяч человек.По словам Турчака, это иесть разворот в регионы, о котором в "ЕР" говорили в ходе XVII съездав декабре прошлого года. Подобные "мозговые штурмы", уверен политик, должны проходить в партии на постояннойоснове.