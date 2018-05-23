Партконференция Направление 2026 показала, что
Единая Россия – это открытая и по-настоящему народная партия,
которая работает на опережение и успешно реагирует на стратегические вызовы.
Свою оценку деятельности единороссов дал политолог, генеральный директор
Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По словам
эксперта, одно из важнейших направлений работы ЕР – обновление
партии, которое было анонсировано еще в прошлом году по инициативе секретаря
Генерального совета Единой России Андрея Турчака.
Партконференция показала, что
"Единая Россия" – это открытая и по-настоящему народная партия,
которая работает на опережение и успешно реагирует на стратегические вызовы.
Свою оценку деятельности единороссов дал политолог, генеральный директор
Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По словам
эксперта, одно из важнейших направлений работы "ЕР" – обновление
партии, которое было анонсировано еще в прошлом году по инициативе секретаря
Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.
Внутрироссийские и международные тенденции
требуют от любой политической силы гибкости и оперативной реакции на острые проблемы,
а также их решения с вовлечением максимально широких слоев избирателей, полагает аналитик. По словам Орлова, "Единая Россия" – это открытая партия, причем
как по отношению к собственным активистам на местах, так и к общественности.
Эксперт напомнил, что в конце 2017 года единороссы сделали ставку на максимально открытую модель праймериз. По его словам, в них принимали
участие даже те, кто выступал в роли протестных лидеров на местах. К примеру,
Игорь Востриков в Кемерово.
Орлов отметил, что в рамках конференции
"Направление 2026" прозвучали новые идеи, которые позволят расширять
открытость "ЕР". Сам политолог выступил с инициативой ввести
внутрипартийную систему оценки деятельности законодателей разных уровней,
причем в оценке должны обязательно участвовать первичные отделения.
"Единая Россия" уже сделала немало шагов, чтобы стать
"партией вовлеченных", предлагающей разным группам сторонников свои проекты и
формы активности", – сказал политолог.
Он подчеркнул, что партия стремится быть молодой по своему
составу силой, чему способствует множество социальных лифтов для молодых людей
из регионов, которые хотят проявить себя в роли партийных активистов,
парторганизаторов или публичных политиков.
В этом плане прекрасной возможностью для молодежи является
масштабный проект "ПолитСтартап", в рамках которого Орлов был
привлечен в качестве наставника. По его словам, проект доказал свою
эффективность. "Это направление предлагается расширять и организовать
постоянно действующий кадровый проект для привлечения новых молодых людей в
партию", – сказал эксперт. Он уверен: это может стать значительным
преимуществом "ЕР" в условиях смены политических поколений.
Кроме того, Орлов выступил с инициативой проекта
"Индикатор", который позволит быстро и эффективно использовать
финансовые и организационные ресурсы всеми партийными подразделениями.
Еще одно важное направление работы "ЕР" -
цифровизация. "И это не дань моде, а работа на перспективу", -
полагает эксперт.
По его словам, по этой теме на партконференции также
прозвучало немало инициатив. К примеру, было предложено внедрить систему прогнозирования
общественно-политической ситуации и социального самочувствия в регионах,
провести отработку и внедрение технологии дистанционного голосования, включая
волеизъявление на праймериз.
"Это повышает и конкурентоспособность "ЕР" – в любой момент предложить гражданам наиболее
адекватное предложение из возможных, как в ходе федеральных и региональных
избирательных кампаний, так и реагируя на запросы локальной повестки", -
пояснил Орлов. Политолог подчеркнул, что в этом направлении действуют старые и
создаются новые проекты партии. Он напомнил, что в ходе конференции
премьер-министр, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал
инициативу секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака о запуске
проекта "Чистая страна" для мониторинга состояния окружающей среды в
субъектах Федерации.
В целом, отметил Орлов, единороссы предлагают адекватный
ответ на те вызовы, которые стоят перед страной сегодня. Это обновление элит,
технологический прорыв и многое другое.
"В отечественной политической
системе "Единая Россия" является важным институтом, позволяющим выстраивать
коммуникацию между Владимиром Путиным и тем большинством, на которое он
опирается", – резюмировал аналитик.
Напомним, в Москве 21 мая прошла партийная конференция
"Направление 2026". Представители "Единой России" из регионов участвовали в работе трех дискуссионных площадках. В числе
участников были законодатели различных уровней, лидеры фракций в региональных
парламентах, секретари отделений.
В ходе подготовки к мероприятию в субъектах Федерации прошел
сбор предложений по реализации послания президента Владимира Путина
Федеральному собранию и по вопросу модернизации партии. Он осуществлялся в два
этапа – сначала прошли дискуссии на межмуниципальном уровне, а затем – на
региональном.
Итоги "Направления 2026" являются ориентиром в
работе и в то же время мандатом на запуск определенных изменений, заявил заявил
секретарь Генерального совета "ЕР" Андрей Турчак. Он отметил, что в
обсуждениях принимали участие около 30 тысяч человек.
По словам Турчака, это и
есть разворот в регионы, о котором в "ЕР" говорили в ходе XVII съезда
в декабре прошлого года. Подобные "мозговые штурмы", уверен политик, должны проходить в партии на постоянной
основе.