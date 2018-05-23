Международная федерация футбола (ФИФА) оправдала обвиненных в употреблении допинга футболистов из расширенного состава сборной России на чемпионат мира 2018 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) оправдала ряд российских футболистовиз расширенного состава сборной России на чемпионат мира 2018 года, обвиненных в употреблении допинга. Об этом говорится в заявлении федерации.ФИФА не обнаружила свидетельств нарушений антидопинговых правил и закрыла дела, основанные на выводах главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.Проверка образцов, изъятых WADA из московской лаборатории, завершена. Ни в одном из допинг-образцов не было выявлено аномальных отклонений или подмены содержимого, — говорится в заявлении федерации. В ФИФА отметили, что сборная России является одной из команд, которая чаще других проходит допинг-контроль в преддверии домашнего чемпионата мира.21 мая немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что в составе сборной России есть футболисты, которые принимали допинг. В ноябре прошлого года сообщалось, что ФИФА связалась с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым с целью получить доказательства применения допинга российскими футболистами, о котором он заявлял ранее.