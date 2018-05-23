Земля без людей превратится в выжженную пустыню. Будущее
Солнечной системы после гибели человечества предсказал американский астрофизик
Этан Сигель.
Земля без людей превратится в выжженную пустыню. Будущее
Солнечной системы после гибели человечества предсказал американский астрофизик
Этан Сигель.
Космос в какой-то мере даже станет чище после того, как люди
исчезнут с лица Земли. В нем будет меньше газа и пыли, а тусклые старые звезды
скопятся в пределах большого эллиптического гало. Солнце увеличится в размерах
до 300 раз, а наша планета лишится атмосферы и превратится в сухую каменистую
пустыню.
По расчетам Этана Сигеля, Солнечная система станет
планетарной туманностью. Млечный Путь поглотит свои галактики-спутники -
Большое и Малое Магеллановы Облака. Ученый заявляет, что через миллиарды лет
выжившие разумные существа будут думать о перелете на другие планеты. Что за
разумные существа останутся после гибели человечества, астрофизик не уточняет, передает телеканал .
По прогнозам Сигеля, после того, как ет Млечный путь
сольется с галактикой Андромеда, другие звездные скопления отдалятся из-за
расширения Вселенной. Поэтому новые разумные жители галактики увидят совсем
другое небо над головой. Из-за чрезмерной удаленности других галактик, они не
будут ничего знать о Большом взрыве, пишет .
Американский астрофизик Этан Сигель ведет колонку на страницах журнала Forbes. Она называется
"Спроси у Этана".
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