Земля без людей превратится в выжженную пустыню. Будущее Солнечной системы после гибели человечества предсказал американский астрофизик Этан Сигель.

Земля без людей превратится в выжженную пустыню. БудущееСолнечной системы после гибели человечества предсказал американский астрофизикЭтан Сигель.Космос в какой-то мере даже станет чище после того, как людиисчезнут с лица Земли. В нем будет меньше газа и пыли, а тусклые старые звездыскопятся в пределах большого эллиптического гало. Солнце увеличится в размерахдо 300 раз, а наша планета лишится атмосферы и превратится в сухую каменистуюпустыню.По расчетам Этана Сигеля, Солнечная система станетпланетарной туманностью. Млечный Путь поглотит свои галактики-спутники -Большое и Малое Магеллановы Облака. Ученый заявляет, что через миллиарды летвыжившие разумные существа будут думать о перелете на другие планеты. Что заразумные существа останутся после гибели человечества, астрофизик не уточняет, передает телеканал .По прогнозам Сигеля, после того, как ет Млечный путьсольется с галактикой Андромеда, другие звездные скопления отдалятся из-зарасширения Вселенной. Поэтому новые разумные жители галактики увидят совсемдругое небо над головой. Из-за чрезмерной удаленности других галактик, они небудут ничего знать о Большом взрыве, пишет .Американский астрофизик Этан Сигель ведет колонку на страницах журнала Forbes. Она называется"Спроси у Этана".Ранее Dni.Ru сообщали о том, что ученые из Китая нашли новое объяснение загадочным радиовсплескам, которые связывали с деятельностью инопланетных цивилизаций.Они пришли к выводу, что виновником быстрых всплесков является особый тип нейтронных звезд – странные звезды. В их недрах образуется так называемый кварковый суп, состоящий из различных видов кварков.